مصرع طفلين شقيقين بعد سقوطهما في بئر في حلبجة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، ان طفلين شقيقين لقيا مصرعهما فور سقوطهما في بئر في قرية بناحية سيروان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية برزان عثمان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في قرية "الامام الضامن" التابعة لناحية سيروان بقضاء حلبجة، عندما سقط الشقيقان ارش آوات 12 عاما وشقيقه محمد آوات 8 اعوام داخل بئر الماء.

وأضاف البيان ان الطفلين تم اخراجهما من البئر وكانت قد فارقا الحياة، لافتا الى انه تم نقل جثمانهما إلى مستشفى الطوارئ.