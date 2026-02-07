مصرع طفلين توأم اختناقاً بمدفأة غاز في اقليم كوردستان

شفق نيوز - السليمانية

لقي طفلان توأم مصرعهما، صباح اليوم السبت، اختناقا من الغاز المنبعث من مدفأة داخل منزلهما في قضاء "رانية" التابع لإدارة منطقة "رابين" المستقلة في اقليم كوردستان.

و الضحيتان شقيقان توأمان ذكر وانثى يبلغان من العمر ست سنوات، وفقا المعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الطفلين تعرضا أثناء نومهما الى الاختناق بسبب غاز المدفأة، وتوفيا قبل نقلهما إلى المستشفى.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة في اقليم كوردستان، والمناطق المدن الأخرى من العراق بسبب ترك المدافئ تعمل خلال النوم فترة النوم ومع إغلاق النوافذ والأبواب مما يؤدي في بعض الاحيان الى مصرع أُسر كاملة بسبب الحرائق والاختناق من الغازات المنبعثة.