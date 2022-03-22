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مصرع طفلين بحريق في سوران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-22T15:54:29+0000
مصرع طفلين بحريق في سوران

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في ادارة سوران باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بمصرع طفلين نتيجة حريق اندلع بمنزلهم.

وقال مدير اعلام دفاع مدني سوران بيار محي الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع مساء اليوم، في منزل سكني في سوران، نتيجة اقتراب نيراة مدفأة نفطية من الستائر"، مبيناً أن "انتشار النيران ادت الى  وفاة طفلين نتيجة الاختناق".

من جانبهم، أبلغ شهود عيان من السكان، وكالة شفق نيوز، بأن "الطفلين كانا نائمين في المنزل، ويبلغ اعمارهما نحو ثلاث سنوات"، موضحين أن "والدتهم كانت منشغلة بامور البيت في باحة المنزل ولم تعلم بوجود حريق في الداخل الا بعد انتشار النيران".

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