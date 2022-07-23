مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بانهيار جدار طيني في قرية بكرميان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة كرميان بمصرع طفلة وإصابة شقيقتها بانهيار جدار طيني في أحد القرى الزراعية بأطراف كوردستان قرب خانقين.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شقق نيوز "أن طفلة تبلغ من العمر ١٠سنوات لقيت مصرعها واصيبت شقيقتها البالغة من العمر ٧سنوات جراء انهيار جدار من الألواح الطينية في قرية زراعية تابعة لناحية ميدان بين حدود قضاءي خانقين وكلار.

واضاف أن الضحية وشقيقتها من أسرة عربية نزحت من وسط العراق الى ناحية ميدان وتمتهن الزراعة فيما أشار إلى نقل الجثة إلى الطب العدلي وفتح تحقيقا موسعا بالحادث.

وأكد أن القضاء اعتبر الحادث قضاءً وقدراً ولم يتم توقيف اي شخص جراء الحادثة.