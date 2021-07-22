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مصرع طفلة اثر احتراق خيام بمخيم للنازحين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-22T12:45:23+0000
مصرع طفلة اثر احتراق خيام بمخيم للنازحين في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، بمصرع طفلة واحتراق عدد من الخيام اثر حريق اندلع في مخيم اشتي للنازحين في المحافظة.

وقالت "بخشان توفيق"، مديرة مخيم اشتي للنازحين في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع، بعد ظهر اليوم، في المخيم بسبب تماس كهربائي.

وأوضحت أن النيران طالت عدداً من الخيام، مشيرة إلى وفاة طفلة نازحة، مؤكدة أنه سيتم التحقيق بالأمر.

من جانبه أكد "سامر مشكور" مدير الهجرة والمهجرين في السليمانية لوكلالة شفق نيوز،  أن حادث الحريق ناتج عن تماس كهربائي أدى الى احراق 7 خيم ووفاة طفلة, مبيناً أنه تم اخماد الحريق من قبل دائرة الاطفاء.

وبين أنه سيتم تقديم خيم جديدة للمتضررين ورفع كتاب الى وزارة الهجرة لتقديم تعويضات مادية لاصحاب الخيم، داعياً في ذات الوقت النازحين لاتخاذ اجراءات السلامة في وضع اسلاك الكهرباء بصورة مؤمنة.

ويضم مخيم آشتي في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية نحو 1865عائلة نازحة اغلبها من محافظة صلاح الدين والبعض الاخر من الموصل وسنجار وديالى، وتم إعادة 330 عائلة خلال هذا العام الماضي.

 

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