مصرع طفلة رضيعة بحادث حريق داخل مخيم للاجئين السوريين شرق دهوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء "عقرة" التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مخيم "بردرش" للاجئين السوريين شرق المحافظة.

وقال مدير الدفاع المدني في عقرة العميد إبراهيم فريق لوكالة شفق نيوز، إن حادث الحريق الذي اندلع داخل خيمة في المخيم المذكور أسفر عن وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر حوالي سنة ونصف السنة، تُدعى "رانيا حسن".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتشاره بشكل كبير.