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مصرع طالبين وإصابة آخرين بجروح بحادث مروع في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-29T06:14:06+0000
مصرع طالبين وإصابة آخرين بجروح بحادث مروع في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور في إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث تصادم بين عجلتين على الطريق الرئيسي بين منطقتي حاجياوا/جوارقورنه.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع في الساعة 7:30 من صباح اليوم مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أثنين آخرين بجروح.

وأشار البيان إلى أن الحادث ناجم عن تصادم عجلتين أحداهما شاحنة حمل قلاب نوع "ڤالــڤـو" والأخرى حافلة صغيرة لنقل الركاب نوع "هایســيو".

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الحافلة الصغيرة كانت تقل طلاب مدرسة، والضحايا الذين سقطوا من ركابها.

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