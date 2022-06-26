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مصرع ضابط في البيشمركة وإصابة اثنين من حمايته بحادث بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-26T09:15:34+0000
مصرع ضابط في البيشمركة وإصابة اثنين من حمايته بحادث بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري في قوات البيشمركة، يوم الأحد، بمصرع ضابط برتبة عميد بحادث سير على طريق كفري – كلار في إدارة منطقة كرميان التابعة لإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضابطاً برتبة عميد ركن من وزارة البيشمركة لقي مصرعه وأصيب اثنين من افراد حمايته بانقلاب عجلة تقلهم على طريق كفري – كلار في وحدة كرميان.

وبين المصدر ان الحادث وقع أثناء عودة الضابط من مهمة تفتيش واستطلاع للربايا والنقاط الأمنية في محيط قضاء كلار، مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث من قبل الجهات المختصة.

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