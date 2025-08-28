مصرع شقيقين وإصابة والدهما وشقيقتهما بانفجار داخل منزل في زاخو

شفق نيوز - زاخو

لقي شخصان شقيقان مصرعهما، جراء انفجار خزان غاز سيارة داخل منزلهما في ادارة منطقة "زاخو" المستقلة في اقليم كوردستان.

ووقع الحادث في حدود الساعة السابعة صباحاً من اليوم الخميس في احدى قرى منطقة "زاخو" عندما كان الشقيقان يستعدان للتوجه الى العمل عبر السيارة التي تعمل بنظام وقود الغاز.

وبحسب المعلومات الواردة وشهود عيان، فإن الحادث أسفر عن اصابة والد الضحيتين وشقيقتهما بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الشهود، إن الانفجار خلف اضراراً جسيمةً في المنزل والمنازل الأخرى المجاورة، مضيفين أن السلطات الامنية شرعت في التحقيق بملابسات الحادث التي تشير المعلومات الاولية الى انه ناجم عن انفجار خزان وقود الغاز للسيارة.