مصرع شقيقين إثر حادث مروري مروّع خلال عودتهما من الامتحانات باقليم كوردستان

شفق نيوز/ لقي طالبان شقيقان مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروري وقع أثناء عودتهما من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في إحدى مناطق إدارة منطقة "گرميان" المستقلة في اقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في قرية (دسوتكه‌) التابعة لناحية ميدان، ضمن إدارة گرميان، عندما كان الشقيقان، البالغان من العمر 14 و16 عاماً، يستقلان دراجة نارية ويعودان من الامتحانات، فاصطدما بشاحنة "قلاب" كانت تمر في المنطقة، ما أسفر عن وفاتهما في الحال".

وأشار إلى أن الضحيتين كانا في طريق العودة من المدرسة، حيث أنهيا آخر امتحان لهما في السنة الدراسية، مبيناً أن "الحادث شكل صدمة كبيرة في أوساط أهالي المنطقة".

وتشهد مناطق گرميان بين الحين والآخر حوادث مرورية مأساوية، ولاسيما بين فئة الشباب والمراهقين الذين يستخدمون الدراجات النارية، وسط مطالبات متكررة بتشديد الرقابة وتوعية الأهالي للحد من هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.