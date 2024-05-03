مصرع شرطي واصابة آخر بانفجار خزان كلور في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمصرع شرطي وإصابة آخر بانفجار خزان يحتوي على مادة الكلور بمشروع ماء في قضاء "قلعة دزه".

وذكرت الشرطة في بيان، أنه في وقت سابق من صباح اليوم لقي شرطي حتفه بسبب انفجار خزان لمادة الكلور في مشروع مياه "خاس" في القضاء المذكور حيث تم إرسال جثته الى دائرة الطلب العدلي في محافظة السليمانية.

ووفقا للبيان فإن الشرطي الذي لقي حتفه من مواليد العام 1971، مشيرا إلى أنه بسبب الحادث ذاته تدهورت الحالة الصحية لمنتسب آخر، و تعرض للاختناق وتم إرساله إلى مستشفى "قلعة دزه" بسبب ضيق التنفس.

وأكد البيان أن منتسبي الشرطة مسؤولان عن حماية مشروع مياه الشرب في قضاء "قلعة دزه".