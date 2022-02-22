مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحادثي سير في كوردستان

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب تسعة آخرون على الأقل في حادثي سير متفرقين بمنطقتين مختلفين من إقليم كوردستان.

وقالت مديرية الصحة في قضاء جمجمال عبر بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عجلة انقلبت ظهر اليوم، على طريق جمجمال - كركوك قرب ناحية (قرهنجير)، ما اسفر عن مصرع شخص، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأوضح البيان أن الشخص الذي توفى يبلغ من العمر 49 عاماً، مبيناً أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في مركز طوارئ جمجمال تم إرسال جثته إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية.

وفي حادث سير آخر، وقع على طريق قضاء بينجوين - سيد صادق، نجم عن تصادم عجلتين، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح بينهم اثنان إصابتهم خطيرة.