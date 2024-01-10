مصرع شخص وإصابة آخر بحادث عمل في السليمانية

شفق نيوز/ كشفت نقابة العمال في السليمانية، يوم الأربعاء، عن مصرع عامل وإصابة آخر بحادث أثناء صيانة إحدى السيارات في ورشة عمل.

وقال مسؤول النقابة جالاك رؤوف في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً وقع ظهر اليوم، أثناء محاولة ميكانيكي إصلاح سيارة تابعة لشركة تنظيفات قرب (شاري سبي) في السليمانية، ما أدى إلى مصرع الميكانيكي الذي كان يقوم بإصلاح السيارة، وإصابة السائق".

وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكلاهما من أهالي السليمانية"، مبيناً أن "الضحية يدعى كاروان جمال، وهو متزوج، والمصاب يدعى محمد عبد العزيز وهو متزوج أيضاً".

وبين أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب وقوعه لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة هو وقوع جزء من الحافلة على السائق والميكانيكي".