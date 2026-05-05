مصرع شخص وإصابة آخر اثر حادث سير في السليمانية

أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء جمجمال وناحية تكية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة من نوع "كيا سيراتو" أثناء سيرها على الطريق المذكور، ما أدى إلى مصرع أحد ركاب السيارة في موقع الحادث، فيما أُصيب شخص آخر بجروح، جرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتشهد الطرق الخارجية في إقليم كوردستان بين الحين والآخر حوادث مرورية، غالباً ما تُعزى إلى السرعة الزائدة أو سوء حالة الطرق.