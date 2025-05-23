مصرع شخص في حريق بمحيط أربيل وسط عاصفة عنيفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، ليل الجمعة السبت بمصرع شخص وإصابة اثنين اخرين، نتيجة حريقا اندلع في قرية "سۆربەش" التابعة لناحية شەمامك ضمن محيط محافظة أربيل، على خلفية العاصفة العنيفة التي اجتاحت مدناً في اقليم كوردستان.

وأوضح المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن الضحية هو رجل من القومية العربية يعمل حارساً في المنطقة، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث.

ويأتي هذا الحادث في سياق عاصفة جوية عنيفة ضربت مدينة أربيل ومحيطها مساء الجمعة متسببة بأضرار مادية كبيرة، من بينها انهيار جزء من كنيسة مار يوسف في منطقة عنكاوا، اندلاع حرائق في نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى سقوط أشجار على مركبات مدنية، وإصابة عدد من الأطفال جراء سقوط مرجوحة في أحد أحياء المدينة.

كما أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، في وقت سابق، أن العاصفة تسببت في سقوط خطوط الضغط العالي وانقطاع التيار في مناطق من دهوك وأربيل، مشيرة إلى أن أكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة خرجت عن الخدمة قبل أن تنجح فرق السيطرة المركزية في إعادة الاستقرار إلى المنظومة الكهربائية جزئياً.