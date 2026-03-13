مصرع شخص إثر حريق في زاخو والعثور على رضيع مرمي وسط دهوك

شفق نيوز- زاخو/ دهوك

أفاد مصدر أمني في إدارة زاخو المستقلة، يوم الجمعة، بوفاة شخص إثر حريق اندلع في منزله بأحد أحياء المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "حريق اندلع في منزله في أحد أحياء إدارة زاخو المستقلة، ما أسفر عن مصرع صاحب المنزل".

وأضاف المصدر، أن "المتوفي وهو من أعيان المدينة كان وحيدا في منزله أثناء الحريق، حيث تم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في زاخو فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في مديرية شرطة دهوك، يوم الجمعة، بالعثور على طفل حديث الولادة متروك في حي زركا قرب ساحة الجمعة، داخل مركز المدينة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الشرطة توجهت الى حي زركا قرب ساحة الجمعة، داخل مركز دهوك، بعد تلقي بلاغ عن طفل مرمي، وتبين أن الطفل على قيد الحياة، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وحالته مستقرة".

وأشار إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، مؤكدا أن "هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وفق المادة 383 من قانون العقوبات والتي قد تصل عقوبتها الى السجن سبع سنوات".