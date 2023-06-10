مصرع شخص بحادث سير واندلاع حريق بمحلين تجاريين في اربيل (صور وفيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل، يوم السبت، مصرع شخص بحادث سير مروع في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، فيما اندلعت النيران بمحلين تجاريين.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل، العقيد فاضل حاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "سيارة من نوع (دوج) خرجت عن السيطرة في شارع 150 الرئيسي وعبرت جميع الحواجز الترابية وإشارات المرور بسبب السرعة المفرطة".

وبين ان "الحادث تسبب بمصرع السائق والحاق اضرار مادية كبيرة بحيث ان السيارة تحولت الى قطع متناثرة".

من جانب اخر، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع بمحلين تجاريين ظهر اليوم في منطقة (5 حصاروك) بمدينة اربيل، بسبب تغيير مضخة الوقود (فيت بم) لسيارة الا انها انفجرت".

وبين ان "الحريق اندلع في محل لبيع قطع غيار السيارات، وامتدت ألسنة اللهب الى محل لبيع الاجهزة الكهربائية"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق".