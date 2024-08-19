مصرع شخص بحادث سير واعتداء على صحفية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور السليمانية، يوم الاثنين، مصرع شخص جراء حادث سير على طريق "رانية - السليمانية" السريع، فيما أفاد مصدر محلي، بتعرض صحفية لاعتداء عنيف من قبل الأسايش في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاً لقي مصرعه في حادث سير قرب قرية هيزوب على طريق رانية - السليمانية السريع، وكان الحادث عبارة عن انقلاب سيارة، ما أدى الى مصرع أحد ركابها".

في السياق، أخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بأن "مراسلة قناة (زوم نيوز) الصحفية (اڤين عطا) تعرضت ليلة أمس للاعتداء الجسدي من قبل أسايش السليمانية ما اسبب بإصابتها بكسور عدة".

وأضاف المصدر، أن "الاعتداء جاء أثناء تغطية الصحفية لتظاهرة نظمها أهالي منطقة هورامان أمام نقطة خاصة بحرس الحدود، وذلك على خلفية قيامهم بقتل عتال قبل أيام".