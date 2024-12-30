مصرع شخص بحادث انقلاب سيارة  في كرميان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان، صباح اليوم الاثنين، عن مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة من طراز "نيسان باترول" بالقرب من منطقة بان راسا، بعدما فقد السائق السيطرة على المركبة.

وقالت المديرية في بيان رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في الساعة الأولى من صباح اليوم، حيث انقلبت السيارة بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، مما أسفر عن وفاة أحد الركاب بعد إصابته بجروح خطيرة.

وأشار إلى نقل المصاب إلى مستشفى الشهيد هژار، لكن المحاولات الطبية لإنقاذ حياته باءت بالفشل بسبب خطورة إصاباته.

وأضاف البيان أن فرق المديرية باشرت التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه وظروفه، مشيرة إلى أن فقدان السيطرة على المركبة كان العامل الرئيسي في وقوع الحادث.

ووجهت المديرية دعوة إلى السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة وقوانين السير، لتجنب الحوادث المميتة التي تشكل تهديداً على أرواح المواطنين، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

وتعد الحوادث المرورية من أبرز التحديات التي تواجه منطقة كرميان، في ظل تضاريسها الجغرافية المعقدة، وغياب الالتزام الكامل بقوانين المرور.