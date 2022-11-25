مصرع شخص باندلاع حريق داخل سوق الجمعة وسط دهوك

شفق نيوز/ لقي شخص مجهول الهوية مصرعه في دهوك، اثر حادث حريق في سوق الجمعة بمركز المحافظة.

وقال بيوار عبدالعزيز المتحدث باسم دائرة الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن شخصا لقي مصرعه نتيجة حادث احتراق كابينة في سوق الجمعة في مركز مدينة دهوك.

وأوضح أنه تم نقل جثته الى الطب العدلي بمستشفى آزادي بدهوك، مضيفا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

بدورها ذكرت مديرية شرطة محافظة دهوك في بيان اليوم، أن الضحية من القومية العربية ويُدعى (سالم جهاد) يبلغ من العمر 63 لقي مصرعه جراء احتراق الكابينة في سوق الجمعة وسط دهوك.

يُشار إلى أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي بانفجار خزان للغاز في قسم داخلي لطلبة مدارس وسط مدينة دهوك.