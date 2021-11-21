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مصرع شخصين وإصابة آخرين باحتراق عجلة تقلهم في إقليم كوردستان .. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T05:16:33+0000
مصرع شخصين وإصابة آخرين باحتراق عجلة تقلهم في إقليم كوردستان .. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأحد بمصرع وإصابة شخصين بحادث سير مروع وقع في قضاء "رانيا".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم ، إنه في الساعة 11 من ليلة أمس وفي ناحية "سـرکپکان" في القضاء المذكور على والطريق الرئيسي للناحية وقرب قرية "دلالان" وقع حادث سير ناجم عن انقلاب عجلة خصوصي نوع "راڤ" مما أدى إلى اندلاع النار فيها لتحترق.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن مصرع السائق، وراكب، فيما أُصيب راكبان آخران بجروح، مشيرا إلى أنهم كانوا جميعهم داخل العجلة.

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