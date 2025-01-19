مصرع شخصين وإصابة ثالث بحادث سير في كرميان (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأحد، مصرع شخصين وإصابة ثالث بحادث سير وقع بالقرب من قرية "ولي هير" في منطقة كفري.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع بين سيارتين (هوندا سوناتا) و(مرسيدس) على طريق كفري - كلار، بالقرب من قرية (ولي هير)".

وأوضحت، أن "السائق وراكب آخر في سيارة الـ(مرسيدس) لقيا حتفهما، بينما أصيب سائق سيارة الـ(هوندا سوناتا) بجروح بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".