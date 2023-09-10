مصرع شخصين واصابة 6 آخرين بحادث سير مروع قرب دهوك

شفق نيوز/ أفادت دائرة الصحة في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة، يوم الأحد، بمصرع واصابة 8 أشخاص بحادث سير مروع وقع على الطريق الرئيس الرابط بين المنطقة ومحافظة دهوك.

وقال مسؤول اعلام صحة زاخو امير علي لوكالة شفق نيوز، ان شخصين لقيا مصرعهما ليلة السبت على الأحد جراء حادث سير على الطريق الرئيسي بين مدينتي دهوك و زاخو.

واضاف ان 6 اخرين اصيبو بجراح متفاوتة جراء الحادث حالة احدهم حرجة الأمر الذي دعا الى نقله الى احد مستشفيات محافظة دهوك .

وتابع المسؤول الصحي بالقول، إن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة صغيرة و شاحنة نقل بضائع.