مصرع شخصين واصابة ستة آخرين بجروح في حادث مروع بإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور قضاء "شهرزور" بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمصرع واصاية 8 أشخاص بحادث سير مروع ناجم عن تصادم عجلتين على طريق قضاء "سيد صادق" و"زراين".

وذكرت المديرية في منشور له على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن حادثا مروريا وقع صباح الجمعة بالقرب من قرية "محمود خاني" في قضاء "شهرزور" بين سيارتين إحداهما "هيونداي"، والأخرى "تويوتا".

وأشارت المديرية إلى أنه "نتيجة للحادث ، توفي شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح".