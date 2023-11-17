مصرع شخصين واصابة ثلاثة آخرين بحادث مروع على طريق اربيل - دهوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع ناجم عن إنقلاب عجلة على الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل ودهوك.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وعلى الطريق الرئيسي بين أربيل ودهوك، بالقرب من قرية "شاخولان" فقد سائق سيارة خاصة نوع "سانيا" السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة وبلل سطح الطريق بمياه الأمطار، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.