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مصرع شخصين غرقا في منتجع شلال "كلي علي بيك"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-17T11:06:39+0000
مصرع شخصين غرقا في منتجع شلال "كلي علي بيك"

شفق نيوز/ قالت مديرية الدفاع المدني في إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان، إن شخصين لقيا حتفهما إثر غرقهما في منتجع شلال "كلي علي بيك".

وقالت المديرية في بيان، إنها تلقت بلاغا في الساعة 10:30 من صباح اليوم عن حادث غرق في "كلي علي بيك" للتوجه وعلى الفور فرق الغوص التابعة لها إلى مكان الحادث.

وأوضح البيان أن المواطنين الغريقين أحدهما يُدعى "إبراهيم شيرزاد رشيد" من مواليد العام 2001، والآخر يُدعى "رزكار شيخ محمد" من مواليد العام 2003، مشيرا إلى أن كليهما من سكنة مدينة أربيل.

وتابع البيان أن الشابين كانا قد ذهبا مع مجموعة من أصدقائهم إلى المنطقة لغرض التنزه، وبعد مضي ساعة من البحث تم العثور على جثة "إبراهيم شيرزاد رشيد" بينما تواصل فرق الغوص البحث عن الجثة الأخرى".

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