مصرع شخصين بحادث سير "مُميت" على طريق السليمانية ـ كركوك

شفق نيوز - السليمانية / كركوك

أعلنت مديرية صحة چمچمال، اليوم الاثنين، عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح، إثر حادث سير مروّع وقع في منطقة باني مەقان على الطريق الرابط بين محافظتي السليمانية وكركوك.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام وقع ظهر اليوم على طريق السليمانية ـ كركوك ضمن منطقة باني مەقان، أسفر عن مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة شخص ثالث بجروح متفاوتة".

وأضاف البيان، أن "جثامين الضحايا تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي في چمچمال، فيما جرى إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ويُعد هذا الطريق من أكثر الطرق التي تشهد حوادث مميتة، وسط مطالبات مستمرة من الأهالي بتحسين البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية.

مشهد مروع

إلى ذلك، أعلنت مديرية مرور السليمانية، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق ظهر في مقطع فيديو وهو يرتكب سلوكاً متهوراً وخطيراً برفقة طفل، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان اطّلعت عليه الوكالة، أن "السائق الذي ظهر في تسجيل مصوّر وهو يقوم بتصرف غير مسؤول يشكّل خطراً على حياته وعلى حياة طفل كان برفقته، تم توقيفه وإخضاعه للإجراءات القانونية".

وأضاف البيان أن "مديرية المرور تؤكد استمرار متابعتها لجميع المخالفات التي تُشكل تهديداً على السلامة العامة، خاصةً تلك التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".