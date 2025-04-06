مصرع شاب وإصابة شقيقه بانفجار لغم في إدارة سوران

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأحد، بمصرع شاب وإصابة شقيقه بجروح، جراء انفجار لغم في قضاء سيدكان التابع لها.

وقال المتحدث باسم المديرية كاروان ميراودلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في جبل قلەرش ضمن حدود القضاء، عندما توجه شقيقان إلى المنطقة الجبلية لغرض التنزه، فانفجر لغم من مخلفات الحروب، ما أدى إلى مصرع أحدهما، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وإصابة الآخر البالغ من العمر 27 عاماً".

وأضاف أن "الحادثة وقعت في منطقة تابعة لحدود قضاء سيدكان، وأن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة في موقع الحادث".

وصادف الرابع من الشهر الحالي، اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، وفيه نشر الصليب الأحمر الدولي، تقريرا كشف فيه أن المساحة الملوثة بالألغام في العراق تعادل 300 ألف ملعب كرة قدم.