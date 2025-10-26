مصرع شاب وإصابة شخصين بحادثين منفصلين في إقليم كوردستان

شفق نيوز- إقليم كوردستان

افاد العقيد بيوار عبدالعزيز مسؤول اعلام مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الأحد، بوفاة شاب يبلغ من العمر 24 عاما اثر سقوطه داخل صهريج للنفط الخام في المنطقة الصناعية بقضاء كواشي غرب المحافظة.

وقال عبدالعزيز، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب كان يعمل في احدى المصافي وأثناء قيامه بعمله سقط داخل الصهريج المحمل بالنفط الخام مما ادى الى وفاته على الفور".

وأضاف أن فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني هرعت الى موقع الحادث وتمكنت بعد جهود متواصلة من افراغ الصهريج وانتشال الجثة التي نقلت لاحقا الى دائرة الطب العدلي في دهوك، موضحاً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة اسباب وملابسات الحادث.

وفي أربيل، أفاد مصدر محلي، بوقوع حادث سير بين شاحنة ودراجة نارية بالقرب من الجسر الرابط بين منطقتي كلار ورزگاري على طريق پشتينە في قضاء كلار.

وأخبر المصدر، الوكالة، بأن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح، مضيفاً أن الجهات المعنية وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.