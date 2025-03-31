مصرع شاب طعناً في سوق كلار وإصابات بحادث سير بدربنديخان

شفق نيوز/ لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً مصرعه جراء شجار وقع في سوق قضاء كلار بمحافظة السليمانية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم شرطة كرميان اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، علي جمال قدوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المشاجرة اندلعت بين عدد من الشبان في السوق مساء أمس، مما أسفر عن تعرض أحدهم، ويدعى آلان آسو، لطعنة قاتلة أودت بحياته.

وأضاف أن قوات الشرطة، تحركت على الفور عقب وقوع الحادث، إلى موقع الجريمة، وتمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي في الحادث، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا ويدعى (أ - أ - ح)، إلى جانب شخصين آخرين شاركا في الشجار.

وأكد قدوري أن المتهم الرئيسي اعترف بالجريمة، وقد تم توقيفه بقرار من قاضي تحقيق كلار وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادث.

وفي السليمانية أيضاً، أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء حادث سير وقع صباح اليوم الاثنين، على طريق كلار – دربنديخان، وذلك بعدما انحرفت سيارة من نوع "ليكزس" عن مسارها بالقرب من قرية "قولەبەرز".

وذكر شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، أن السيارة كانت تقل أحد سكان المناطق الجنوبية من العراق أثناء رحلته في الإقليم، لكنها تعرضت لحادث تسبب في إصابة الركاب الأربعة الذين كانوا على متنها بجروح متفاوتة.

وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "باوةنور" لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعوا للإجراءات الطبية المطلوبة، فيما لم ترد تقارير عن وجود حالات خطرة بينهم حتى الآن.