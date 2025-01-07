مصرع شاب بصراوي بعد سقوطه من قمة جبل في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بمصرع بعد سقوطه من اعلى منزلق جبلي في قضاء جومان باربيل .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا بفقدان أثر شخص في منطقة جبلية بقضاء جومان في أربيل، وبدأت البحث عنه".

وأضاف أنه "بعد ساعات من البحث تمكنت فرق الدفاع المدني في القضاء من العثور عليه متوفى، حيث تبين أنه سقط من أعلى منطقة جبلية".

وبين أن "الشخص المتوفى هو من البصرة أقصى جنوبي العراق، وكان دليلا سياحيا، وبحسب المعلومات الأولية فإنه سقط نتيجة انزلاقه من أعلى جبل، بعد وقوع هاتفه النقال عندما كان يصور، حيث حاول استرجاعه".