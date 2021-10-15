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مصرع شاب بانفجار قذيفة هاون في منطقة "جومان" بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-15T11:27:11+0000
مصرع شاب بانفجار قذيفة هاون في منطقة "جومان" بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان يوم الجمعة بمصرع شاب يبلغ من العمر 34 عاما جراء انفجار قذيفة هاون أثناء عبثه بها داخل منزله في منطقة "جومان".

وأوضح المتحدث باسم مديرية شرطة إدارة المنطقة المقدم شمال ديواري حامد في بيان، إن شبابا يُدعى (د، ع، و) من مواليد العام 1987 مهنته كاسب ومن سكنة منطقة جومان (الحاج عمران) لقي مصرعه اليوم داخل منزله أثناء عبثه بقذيفة مدفع هاون التي انفجرت بيده.

وأشار إلى انه وبأمر من القاضي تم ارسال جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى (آشتي) في سوران.

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