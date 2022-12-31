مصرع شابين بتسرب غاز في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن مدير مركز طوارئ السليمانية، سامان نادر، يوم السبت، عن مصرع شابين بسبب تسرب غاز في مكان اقامتهما بأحد احياء المحافظة.

وقال نادر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين توفيا عصر اليوم بسبب تسرب غاز من مدفئة في مكان اقامتهما في حي المعلمين وسط المدينة".

واضاف انه "بعد وصول فرق الانقاذ اتضح وفاة شاب من بين الشابين فيما نقل الاخر الى المستشفى لتلقي العلاج".

فيما اكد مصدر صحي لوكالة شفق نيوز، ان "الشاب الاخر توفي بعد وصوله للمستشفى"، مشيرا الى ان "الشابين يعملان في السليمانية وهما من القومية العربية ويبلغان من العمر 35 عام".