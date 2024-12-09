مصرع سائق وإصابة آخر بحادث مروّع في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور السليمانية، يوم الإثنين، بمصرع سائق وإصابة آخر بحادث سير مروّع في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في الساعة 9:30 صباحاً نتيجة اصطدام سيارتين من نوع "تويوتا كورولا" أجرة و"فولكس فاغن" خاصة، مبينة أن "سائق سيارة الأجرة فقد حياته على الفور في موقع الحادث، بينما نُقل سائق السيارة الخاصة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".

وأضافت المديرية أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن خطأ مروري ارتكبه أحد السائقين، ما أدى إلى هذا الاصطدام المأساوي".

وأكدت مديرية مرور السليمانية أن فرقها باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث لضمان توثيق جميع التفاصيل ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

كما ناشدت السائقين ضرورة الالتزام بقوانين المرور لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.

َو تشهد السليمانية، كغيرها من المدن، ارتفاعاً في حوادث السير نتيجة عوامل متعددة مثل عدم الالتزام بقواعد المرور، السرعة الزائدة، والأخطاء البشرية.

ويعد شارع كورسات من الشوارع الحيوية في المدينة، وسبق أن سجلت فيه حوادث مشابهة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية وتوعية السائقين للحد من هذه الظاهرة.