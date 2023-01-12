مصرع رجل وإصابة زوجته بحادث سير في أربيل

شفق نيوز / أعلنت مديرية مرور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، وفاة رجل وإصابة زوجته بحادث سير في أحد الطرق الرئيسة بالمدينة.

وقال المتحدث باسم المديرية، فاضل حاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في الساعة 1:20 ظهراً على طريق (أربيل - پيرمام) حيث فقد سائق سيارة من نوع (لاندكروزر) السيطرة على مركبته ما أدى إلى خروجها عن مسار الشارع والدخول في المسار المعاكس ومن ثم الاصطدام بسيارة أخرى".

وأضاف حاجي، أن "الحادث تسبب بوفاة سائق السيارة الثانية، وإصابة زوجته التي كانت بجانبه بجروح بليغة".