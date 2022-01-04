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مصرع رجل مسن واصابة زوجته باندلاع حريق داخل منزلهما في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-04T08:05:50+0000
مصرع رجل مسن واصابة زوجته باندلاع حريق داخل منزلهما في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء بمصرع رجل وإصابة زوجته بالاختناق اثر اندلاع حريق داخل منزلهما في أحد الأحياء السكنية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حريقاً اندلع داخل منزل يسكنه رجل وامرأة مسنان جراء تماس كهربائي لتتوجه وعلى الفور فرق الإطفاء للسيطرة على النيران.

وأضاف البيان أن فرق الأطفاء نقلت الزوجين إلى المستشفى بسبب تأثير الدخان المنبعث من الحريق ليفارق الرجل الذي يبلغ من العمر 80 عاما الحياة.

ووفقا للبيان فإن سبب تدهور حالة الزوجين الصحية جراء انبعاث الغازات الناجمة عن الحريق، موضحا أن جدران المنزل مغطاة بمادة بلاستيكية.

وخمّنت مديرية الدفاع المدني الأضرار الناجمة عن الحريق بخمسة ملايين دينار عراقي.

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