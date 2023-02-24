مصرع أربعة أشخاص من أُسرة واحدة بحادث سير مروّع في السليمانية

شفق نيوز/ لقي أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، بحادث سير مروّع وقع في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

والحادث ناجم عن تصادم عجلتين إحداهما شاحنة صغيرة نوع "تويوتا بيك آب"، والأخرى شاحنة حمل كبيرة، والذي وقع بعد ظهر اليوم على طريق السليمانية - قرداغ قرب نهر "تانجرو".

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث أسفر عن مصرع جميع ركاب الشاحنة الصغيرة، وهم أربعة أشخاص ينحدرون من أسرة واحدة.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن اثنين من الضحايا ماتا فور وقوع الحادث بينما الآخران فارق الحياة أثناء نقلهما إلى المستشفى.

هذا ولم يصب سائق الشاحنة الكبيرة بأي أذى وقد احتجزته السلطات الأمنية وهو الآن بذمة التحقيق.

من جهتها أكدت مديرية المرور في السليمانية في بيان، أن شاحنة صغيرة تقل أربعة ركاب صدمتها شاحنة كبيرة بالقرب من جسر "تانجرو"، مما أسفر عن مصرع ركاب الشاحنة الصغيرة كافة.

يشار إلى أن العديد من الحوادث المرورية تقع سنويا على طريق السليمانية - قرداغ بسبب أن الذهاب والإياب منه يقع على سايد واقع.

ويتوجه العديد من الأشخاص مع حلول فصل الربيع وخلال أيام العطل من مدينة السليمانية إلى قضاء قرداغ بهدف قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالأجواء الخلابة والمناظر الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة.