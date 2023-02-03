مصرع أربعة أشخاص بينهم امرأتان بحادث مروع في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم امرأتان في حادث سير وقع ضمن حدود إدارة منطقة رابرين في إقليم كوردستان، وفقا لما اعلنه قسم الطوارئ في مستشفى "حاجياوا" اليوم الجمعة.

وقال قسم الطوارئ في بيان، إنه وبعد ظهر اليوم و نتيجة لحادث مروري مروع وقع على طريق باليسان - شكارته ضمن إدارة منطقة رابرين لقي أربعة حتفهم فيما أُصيب آخر بجروح.

ووفقا للبيان فإن الحادث ناجم عن تصادم وقع بين سيارة أجرة وشاحنة، مشيرا إلى نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطلب العدلي وشرعت شرطة المرور بالتحقيقات.