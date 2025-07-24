مصرع راعي غنم بتفجير شمالي دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع شاب يعمل راعياً للأغنام، إثر انفجار لغم أرضي في سلسلة جبال متين المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الضحية يبلغ من العمر 20 عاماً، وينحدر من مدينة الموصل، ويعمل مع اسرته في رعي الاغنام بتلك المنطقة الجبلية، حيث انفجر به لغم خلال عمله ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر، أن "جثة الشاب نقلت إلى دائرة الطب العدلي في دهوك".

وتشهد المناطق الجبلية المحيطة بجبال متين، منذ سنوات طويلة، صراعا مستمرا واشتباكات متكررة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني.