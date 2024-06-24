مصرع حداد بانفجار صهريج اثناء قيامه بأعمال اللحام في كفري

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان حدادا كركوكيا لقي مصرعه أثناء قيامه بأعمال اللحام في صهريج في قضاء كفري.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل عصر يوم الاثنين في قضاء كفري اثناء قيام حداد يدعى ماهر رشيد حميد من مواليد 1987 من اهالي مدينة كركوك بأعمال اللحام في صهريج عندما ادى تجمع الغازات إلى حصول انفجار في الصهريج مما أدى إلى وفاة الحداد، لافتا إلى أنه تم إرسال جثة الضحية الى معهد الطب العدلي في قضاء كلار مركز ادارة كرميان لتشريحها.