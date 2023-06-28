مصرع حاج من اقليم كوردستان في حادث سير أثناء أداء مناسك الحج في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الحج والعمرة في اقليم كوردستان يوم الأربعاء مصرع حاج كوردي في السعودية بحادث سيارة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الحاج ابراهيم حسن من اهالي قضاء دربنديخان التابع للسليمانية توفي اليوم في مكة المكرمة بحادث سير".

واضاف البيان ان "المديرية تحاول الان استكمال الإجراءات لدفن الحاج في مكة".

وتوفي حتى الآن ثلاثة حجاج من اهالي اقليم كوردستان في السعودية اثناء اداء فريضة الحج.