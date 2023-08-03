مصرع ثلاثيني بعد سقوطه من أعلى جبل في إقليم كوردستان

شفق نيوز / افاد مصدر محلي مساء الخميس، بمصرع شاب ثلاثيني جراء سقوطه من أعلى جبل في إدارة سوران المستقلة ضمن إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الشاب (هيمن مجيد) البالغ من العمر 35 عاماً توفي اليوم جراء سقوطه من أعلى جبل ضمن إدارة سوران المستقلة".

وأضاف المصدر، أن "الشاب نُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه"، مشيراً إلى أن "هيمن الذي يعمل في علوة لبيع الخضار في أربيل، جاء إلى الجبل بقصد السياحة".