سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T08:53:18+0000
مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بمصرع واصابة خمسة عمال بإندلاع حريق في مصفاة للنفط والغاز.

وقال الرائد سركوت كارةش المتحدث باسم المديرية لوكالة شفق نيوز، إن حريقا شب صباح اليوم في جزء من مصفاة "كار كروب" للنفط والغاز في ناحية "كورگوسك" في اربيل.

واضاف ان ثلاثة عمال لقوا حتفهم فيما اصيب أثنان آخران بجروح بلغية، منوها الى ان الوضع الصحي للمصابين غير مستقر.

وقال إنه تمت السيطرة على الحريق ولم يتبين بعد أسبابه، مبينا ان العمال الضحايا ليسوا اجانب وجميعهم من اقليم كوردستان.

related

اندلاع حريق "كبير" في مخازن تجارية قرب مول في اربيل

Date: 2019-08-29 09:07:44
اندلاع حريق "كبير" في مخازن تجارية قرب مول في اربيل

وفاة شخصين بإندلاع حريق كبير في مصفاة للنفط شرقي دهوك

Date: 2020-12-17 11:52:53
وفاة شخصين بإندلاع حريق كبير في مصفاة للنفط شرقي دهوك

اندلاع حريق هائل بمخازن في اربيل

Date: 2019-07-13 12:09:48
اندلاع حريق هائل بمخازن في اربيل

في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

Date: 2019-08-07 19:47:53
في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

الديمقراطي الكوردستاني يجتمع بوفد رفيع من التغيير لبحث عدة ملفات

Date: 2019-09-01 11:09:48
الديمقراطي الكوردستاني يجتمع بوفد رفيع من التغيير لبحث عدة ملفات

مسعود بارزاني مهنئا الكاظمي ويأمل حل الخلافات بين اربيل وبغداد

Date: 2020-05-07 13:02:30
مسعود بارزاني مهنئا الكاظمي ويأمل حل الخلافات بين اربيل وبغداد

اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

Date: 2020-03-08 08:25:57
اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

صحة اقليم كوردستان تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا لوافدين من هنغاريا

Date: 2020-05-30 14:20:01
صحة اقليم كوردستان تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا لوافدين من هنغاريا