مصرع ثلاثة عمال واصابة اخرين باندلاع حريق في مصفاة نفطية في اربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بمصرع واصابة خمسة عمال بإندلاع حريق في مصفاة للنفط والغاز.

وقال الرائد سركوت كارةش المتحدث باسم المديرية لوكالة شفق نيوز، إن حريقا شب صباح اليوم في جزء من مصفاة "كار كروب" للنفط والغاز في ناحية "كورگوسك" في اربيل.

واضاف ان ثلاثة عمال لقوا حتفهم فيما اصيب أثنان آخران بجروح بلغية، منوها الى ان الوضع الصحي للمصابين غير مستقر.

وقال إنه تمت السيطرة على الحريق ولم يتبين بعد أسبابه، مبينا ان العمال الضحايا ليسوا اجانب وجميعهم من اقليم كوردستان.