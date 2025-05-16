مصرع ثلاثة أشخاص إثر سقوطهم داخل خزان وقود في أربيل

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث مأساوي داخل مصفاة "كوچر" في ناحية شمامك التابعة لمحافظة أربيل، بعد سقوطهم داخل خزان وقود.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع في الساعة الـ 4:30 صباحاً، عندما سقط سائق يعمل في المحطة داخل الخزان، فيما حاول اثنان من كوادر الدفاع المدني إنقاذه، إلا أنهم لقوا حتفهم أيضاً.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت بمحاولات الإنقاذ، لكنها لم تنجح في انتشال الضحايا أحياء.

من جانبه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، بياناً أكدت فيه مصرع اثنين من عناصرها خلال أداء واجبهم في محاولة إنقاذ مواطن داخل خزان لتخزين المواد النفطية في ناحية شمامك بمحافظة أربيل.

وجاء في البيان، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً في تمام الساعة الـ 4:11 فجراً يفيد بوجود حالة اختناق تعرّض لها مواطن من القومية العربية داخل أحد خزانات الوقود في محطة تقع ضمن حدود الناحية، وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع، حيث باشرت بعملية انتشال الضحية.

وأضاف البيان: "خلال تنفيذ المهمة، فقد اثنان من رجال الدفاع المدني حياتهما أثناء محاولتهما إنقاذ المواطن المختنق هما الشرطي من الدرجة الثامنة يوسف شریف، والشرطي من الدرجة الرابعة: صباح سلیم".

وأكدت المديرية أن الفقيدين لقيا حتفهما خلال أداء واجبهما الإنساني والمهني، مقدّمين أرواحهما في سبيل إنقاذ الآخرين.

المديرية العامة للدفاع المدني عبّرت عن تعازيها الحارة لذوي الشهيدين، مشيدة بتفانيهم وتضحيتهم، ومؤكدة أنها ستعلن لاحقًا تفاصيل أكثر حول الحادث والإجراءات المتبعة.