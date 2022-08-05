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مصرع ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة العراقية بحادث مروّع في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-05T10:32:04+0000
مصرع ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة العراقية بحادث مروّع في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمصرع واصابة اربعة اشخاص بينهم ضابطان في الشرطة العراقية بحادث دهس مروع وسط مدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها بُلغت اليوم (5-8-2022) الساعة الرابعة صباحا بحادث مروري في شارع (100) متر قرب المركز الرياضي وشارع (غزالي).

وأضافت أنه حين وصول قواتها تبين بإصطدام سيارة (هوندا فولستر) بمجموعة من المواطنين بسرعة عالية الأمر الذي ادى الى وفاة ضباط من الشرطة العراقية (الملازم ديانا محمد فرج) و (رسل كمال عبد الرحمن) والمواطنه (نور محمد فرج) واصابة الضابط (الملازم افنان ابراهيم طاهر) التي تمر الآن بحالة خطيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح ملف التحقيق في الواقعة واحتجاز سائق المركبة المدعوة (ز.م.ج) وفق المادة (24) من قانون المرور وتم حجز السيارة.

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