مصرع أب وأبنه غرقا وانتحار عنصر بالبيشمركة بحادثين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال شهود عيان في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بمصرع رجل وأبنه غرقا في بركة للمياه.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، انه تم ابلاغ السلطات بوقوع حادث غرق داخل بركة للمياه لأب وأبنه في قرية "بيره رش" التابعة لناحية كسنزان.

وأضافوا أن قوات الشرطة انتشلت الجثتين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الرجل من مواليد العام 1984، وابنه مواليد العام 2007.

وفي حادث آخر قال مدير اعلام شرطة إدارة منطقة "كرميان" المقدم الحقوقي على جمال قدوري في بيان، تم صباح اليوم الخميس تمّ نقل جثة عنصر في قوات البيشمركة اللواء الثالث يُدعى (عباس عبدالله حبيب) مواليد العام 1980 إلى قسم الطوارئ في مستشفى "الشهيد هـژار" في قضاء كلار والذي توفي متأثراً بطلق ناري.

ووفقا لأقوال رفاقه وهم من سكنة مدينة خانقين إنه وأثناء الواجب قرب "خانقين" قام ذلك العنصر بإطلاق النار على نفسه، بحسب المقدم قدوري.

وأضاف أنه يُجرى حاليا فحص الجثة في دائرة الطب العدلي بقضاء كلار، وسيتم تسليم جثته الى اسرته .