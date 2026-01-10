مصرع أب وطفلين اختناقاً داخل خيمة في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء تعرضهم للاختناق بمواد سامة، في قرية باوركي التابعة لناحية سرسك ضمن محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأشخاص توفوا بعد قيامهم بإيقاد النار داخل خيمتهم لغرض التدفئة، بسبب تساقط الثلوج والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، في محافظة دهوك.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة الأب واثنين من أطفاله داخل الخيمة أثناء نومهم، فيما أُصيبت الزوجة بحالة اختناق شديدة، جرى على إثرها نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الطوارئ في مدينة دهوك، حيث وُصفت حالتها بالحرجة.

وأوضح المصدر، أن العائلة من رعاة الغنم وكانت تقيم داخل خيمتها في سفح جبل كارة المطل على القرية، وأن قيامهم بإيقاد النار داخل الخيمة من دون توفر تهوية مناسبة أدى إلى انتشار الغازات السامة، ما تسبب باختناق أفراد العائلة أثناء النوم.

وأشار إلى أن العائلة من سكنة إحدى محافظات وسط العراق، وكانت تعمل في رعي المواشي، وانتقلت إلى المنطقة لغرض العمل، قبل أن يقع هذا الحادث المأساوي نتيجة الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.