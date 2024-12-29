مصرع امٍّ وابنتها في حادث مروّع بدهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأحد، بمصرع امرأة وابنتها في حادث سير في محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في متأخر من ليلة أمس حيث انقلبت سيارة على طريق في بردرش ضمن محافظة دهوك".

واضاف ان "الحادث ادى الى وفاة ام و ابنتها".

وفي حادث مروري آخر في قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك، أصيب شاب بجروح خطيرة عندما انقلبت سيارته وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

َو تشهد دهوك، كغيرها من المدن، ارتفاعاً في حوادث السير نتيجة عوامل متعددة مثل عدم الالتزام بقواعد المرور، السرعة الزائدة، والأخطاء البشرية.