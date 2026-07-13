مصرع امرأة وإصابة آخر بحادث سير مروع في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخص آخر بجروح بليغة، يوم الاثنين، إثر حادث سير مروع على طريق "سيتك – عربت" في محافظة السليمانية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن تصادم عنيف بين مركبتين، ما أسفر عن وفاة امرأة في موقع الحادث وإصابة شخص آخر بجروح بليغة، فضلاً عن تعرض المركبتين لأضرار مادية جسيمة.

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُودع جثمان الضحية في دائرة الطب العدلي.