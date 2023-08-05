مصرع المسؤول الإعلامي لمكتب لاهور طالباني واصابة آخرين بحادث سير في السليمانية

شفق نيوز/ لقي كاروان علي شامار مسؤول المكتب الإعلامي للرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني المبعد من الحزب لاهور طالباني، صباح اليوم السبت، مصرعه في حادث سير بالسليمانية.

والمتوفي هو نجل علي شامار أحد البيشمركة القدامى، والسيدة وصفية بني ويس المعروفة بـ"أم الشهداء" داخل أوساط الإتحاد الوطني.

ووفقا للمعلومات والتقارير الواردة، فإن الحادث وقع في الساعة الثالثة صباحاً في النفق المؤدي إلى طريق السليمانية باتجاه جبل ازمر جراء فقدانه السيطرة على العجلة بسبب السرعة الزائدة.

وتشير المعلومات إلى إن السيارة من طراز مرسيدس وفيها ثلاثة أشخاص، وفي الحادث توفي كاروان علي شامار، وأصيب راكبان آخران كانا معه، وحالتهما مستقرة.